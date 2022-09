Décès de la reine Elizabeth II - Le Tour de Grande-Bretagne définitivement arrêté, Gonzalo Serrano vainqueur final

L'organisation du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro) a décidé d'arrêter définitivement la course en signe de respect envers la reine Elizabeth II, décédée jeudi, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Plus tôt dans la soirée, l'organisation avait déjà annoncé l'annulation de la 6e étape prévue vendredi entre Tewkesbury et Gloucester. "Suite au précédent communiqué en lien avec l'annulation de la 6e étape en signe de respect après le décès de Sa Majesté la Reine, les organisateurs du Tour du Grande-Bretagne peuvent confirmer l'annulation des septième et huitième étapes. Cette décision a été prise en consultation avec les parties prenantes et les partenaires en raison de circonstances opérationnelles, dont la réaffectation des forces de police", peut-on lire dans le communiqué. Jeudi, Jordi Meeus a donc remporté la 5e étape et dernière du Tour de Grande-Bretagne. Vainqueur de la 4e étape mercredi, l'Espagnol Gonzalo Serrano est lui le vainqueur final avec 3 secondes d'avance sur le Britannique Tom Pidcock et 7 secondes sur son compatriote Oscar Fraile. (Belga)