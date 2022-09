Euro de basket 3x3 - Les Belgian Lions remportent leur premier match contre l'Azerbaïdjan

L'équipe de Belgique de basket 3x3 (FIBA 6) a remporté son premier match de groupe à la Coupe d'Europe (championnat d'Europe), vendredi à Graz en Autriche. Les Belgian Lions ont battu l'Azerbaïdjan (FIBA 75) 14-13 après un match très serré. Thibaut Vervoort a marqué le panier décisif dans les dernières secondes.

Le deuxième (et dernier) match de poule des Belges se déroulera vendredi soir (22h00) contre les Pays-Bas (FIBA 7). Les Pays-Bas et l'Azerbaïdjan s'affronteront à 19h30. Les deux premiers de la poule se qualifieront pour les quarts de finale. À partir de ce stade, la compétition, qui réunit au total douze nations, se joue par élimination directe. L'équipe belge à Graz est composée de Caspar Augustijnen, Nick Celis, Bryan De Valck et Thibaut Vervoort. En août, ce quatuor a remporté, sous les couleurs de la Team Antwerp, le Masters de Debrecen en Hongrie. Ce fut leur première victoire en tournoi sur le circuit principal. Fin juin, la Belgique a terminé à la 4e place des championnats du monde à Anvers après avoir perdu en petite finale contre la France. La Serbie a tenu son rôle de favori et a battu la Lituanie en finale. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck représentaient la Belgique. L'équipe belge féminine de basket 3x3 n'a pas réussi à se qualifier pour cette Coupe d'Europe. (Belga)