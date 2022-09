La Corée du Nord adopte une loi autorisant les frappes nucléaires préventives

La Corée du Nord a adopté une loi l'autorisant à mener une frappe atomique préventive et déclarant "irréversible" le statut de puissance nucléaire du pays, ont annoncé vendredi les médias d'Etat."Si le système de commandement et de contrôle de la force nucléaire nationale est en danger d'être attaqué par des forces hostiles, une frappe nucléaire est menée automatiquement et immédiatement", indique cette loi, selon l'agence d'Etat KCNA. (Belga)