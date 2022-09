Le centre palliatif Topaz à Wemmel souffle ses 25 bougies mais manque de subventions

Topaz, le premier centre de jour de soins palliatifs en Belgique, souffle vendredi ses 25 bougies. Situé à Wemmel, en périphérie bruxelloise, il a ouvert ses portes en 1997 à l'initiative du Pr Wim Distelmans, qui en est le directeur. Les subventions gouvernementales que le centre reçoit ne suffisent cependant pas, prévient-il.Ce centre dépend de la VUB et de l'UZ Brussel. Il accompagne des personnes atteintes maladies incurables vers la fin de leur vie. "Dans un endroit comme Topaz, ils reçoivent pendant la journée un soutien médical, psychologique et infirmier." affirme M. Distelmans. "Ils trouvent également une oreille attentive, ça aide", ajoute-t-il. "Des études montrent que les patients préfèrent rester chez eux le plus longtemps possible et évitent donc d'être hospitalisés", développe le directeur. Selon lui, les patients sont accueillis au centre comme des invités. "Les subventions sont insuffisantes, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures. Nous nous occupons quotidiennement de 20 personnes bien que les subventions nous permettent de ne prendre en charge que sept hôtes", avertit toutefois le directeur. "Les initiatives telles que Topaz permettent d'éviter des hospitalisations inutiles et extrêmement coûteuses", poursuit-il. Malgré cela, le centre de soins palliatifs garde la tête hors de l'eau. Et ce, grâce aux dons et au soutien de Kom op tegen kanker (ligue flamande contre le cancer, ndlr), et de la Commission communautaire flamande notamment. Topaz espère encore fonctionner les 25 prochaines années. "Les gens ont besoin d'amitié et de compréhension, ils veulent parler de leur vécu. Je participe à toutes sortes d'activités et à chaque fois, je m'y sens utile", a confié l'actrice Chris Lomme, bénévole chez Topaz. Celle-ci était présente vendredi pour célébrer les 25 ans du centre en compagnie de Jan Deckaert, recteur de la VUB, et de Marc Noppen, le directeur général de l'UZ Brussel. (Belga)