Maroc: manifestation contre la normalisation des liens avec Israël

Une centaine de personnes ont scandé des slogans contre le rapprochement entre le Maroc et Israël, critiquant son ambassadeur David Govrin et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. La radio publique israélienne Kan a rapporté lundi qu'une délégation du ministère des Affaires étrangères avait été dépêchée à Rabat, à la suite d'accusations d'abus sexuels visant David Govrin. Une source diplomatique israélienne a confirmé à l'AFP que M. Govrin avait été rappelé le temps d'une enquête, sans en préciser la nature. Selon les médias israéliens, le diplomate fait face à des accusations d'exploitation de femmes marocaines, de harcèlement sexuel et d'attentat à la pudeur. Rabat a coupé ses relations avec Israël en 2000 à la suite du déclenchement de la deuxième intifada palestinienne, mais en 2020, le Maroc a suivi les Émirats arabes unis et Bahreïn en officialisant ses liens avec Israël. L'accord soutenu par les États-Unis a vu Washington reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire contesté du Sahara occidental. M. Govrin, 59 ans, a été le représentant d'Israël au Caire avant d'être nommé ambassadeur à Rabat l'année dernière. Contacté par l'AFP cette semaine, le ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas fait de commentaire sur l'enquête. Il y a également des allégations de détournement de fonds et la disparition apparente d'un cadeau du monarque marocain pour célébrer le jour de l'indépendance d'Israël. M. Govrin se trouve actuellement en Israël et participe à l'enquête en cours, a déclaré une source diplomatique israélienne. Les autorités marocaines n'ont pas fait de commentaires sur cette affaire. (Belga)