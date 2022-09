US Open - Après Roland-Garros, Bailly se qualifie pour la finale du simple juniors de l'US Open

Gilles-Arnaud Bailly, 5e mondial chez les juniors et 2e tête de série, s'est qualifié vendredi à New York pour la finale du simple juniors de l'US Open de tennis. Le natif de Bilzen affilié au TC Visé, âgé de 16 ans, a éliminé en demi-finales le Hongkongais Coleman Wong, 15e mondial et tête de série N.9, en trois sets: 3-6, 6-3 et 6-3. Le duel a duré 1h49.

Le champion d'Europe U18 en titre sera opposé en finale à l'Espagnol Martin Landaluce (ITF 10/N.5). Le tombeur d'Alexander Blockx (ITF 23) en quarts de finale a éliminé la première tête de série du tournoi dans la première demi-finale le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo (ITF 1) 6-3 et 6-2 en 1h19. Bailly a perdu la finale du simple juniors du tournoi de Roland-Garros le 4 juin dernier face au Français Gabriel Debru 7-6 (7/5), 6-3. (Belga)