US Open - Rajeev Ram et Joe Salisbury conservent leur titre en double

Le Britannique Joe Salisbury et l'Américain Rajeev Ram, respectivement N.1 et N.2 mondiaux en double, ont conservé leur titre au tournoi du double messieurs de l'US Open de tennis. Le duo, tête de série N.1, a battu en finale, vendredi, le Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 4 en double) et le Britannique Neal Skupski (ATP 3 en double), têtes de série N.2, 7-6 (7/5), 7-5 en 1 heure et 55 minutes.

Ram, 38 ans, décroche le 25e titre de sa carrière. Salisbury, 30 ans, en compte lui 11. C'est le 8e tournoi que les deux joueurs remportent ensemble. Ils ont notamment gagné l'Open d'Australie 2020 et l'US Open l'an passé. Ram et Salisbury deviennent ainsi les deuxièmes joueurs de l'ère Open à remporter deux années de suite le tournoi du double à Flushing Meadows, après les Australiens Todd Woodbridge et Mark Woodforde en 1995 et 1996. (Belga)