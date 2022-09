WRC - Rallye de Grèce - Sébastien Loeb en tête au terme de la 1re étape, Thierry Neuville est 4e

Sébastien Loeb (Ford Puma) occupe la tête du rallye de Grèce, à l'issue de la première étape de la 10e des 13 manches du championnat du monde WRC, vendredi en fin de journée à Lamia.

A l'issue de la 7e spéciale, le nonuple champion du monde âgé de 48 ans devance de 1.7 seconde son compatriote et équipier Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) qui a perdu 10 secondes dans la dernière spéciale du jour et la tête du classement. Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota) occupe la 3e place à 8.7 secondes Thierry Neuville, vainqueur de la première spéciale jeudi soir et deuxième à mi-journée après trois spéciales, est le premier pilote Huyndai. Il pointe en 4e position à 16 secondes de Loeb. Le Saint-Vithois précède ses deux coéquipiers, l'Espagnol Dani Sordo, 5e à 22.2 secondes, et l'Estonien Ott Tänak, 6e à 31.1 secondes. Le leader du championnat le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) occupe la 9e place à 1:07.8. Samedi, la 2e étape comprendra six spéciales avant les trois dernières dimanche. (Belga)