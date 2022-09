Alexander Albon, qui souffre d'une appendicite, remplacé par Nyck de Vries chez Williams

Le Thaïlandais Alexander Albon souffre d'une appendicite et ne pourra pas participer au Grand Prix d'Italie de Formule 1. Le Néerlandais Nyck de Vries le remplacera au volant de la Williams. L'écurie britannique l'a annoncé samedi, avant la troisième et dernière séance d'essais libres.

Dans un communiqué, Williams explique qu'Albon s'est senti mal samedi matin et qu'il est "désormais sous traitement pour une appendicite". L'équipe précise qu'il est "de bonne humeur". De Vries, pilote de réserve, effectuera ainsi ses débuts en F1 à 27 ans. Le Néerlandais avait disputé la première séance d'essais libres au volant d'une Aston Martin en remplacement de Sebastian Vettel. De Vries est habituellement l'équipier de Stoffel Vandoorne en Formule E avec Mercedes. L'an passé, le Néerlandais avait remporté le championnat. Les essais libres et les qualifications du Grand Prix sont programmés samedi, la course se tiendra dimanche. (Belga)