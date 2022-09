Challenge by La Vuelta - Silvia Persico remporte la 4e étape, Lotte Kopecky se classe 4e

L'Italienne Silvia Persico (Valcar - Travel & Service) a remporté la quatrième étape du Challenge by La Vuelta, le Tour d'Espagne féminin, samedi, entre Palencia et Ségovie (160,4 km). L'Italienne a battu au sprint la Néerlandaise Demi Vollering (Team SD Worx) et l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Lotto Kopecky, coincée dans le sprint a dû se contenter de la 4e place.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar), 6e de l'étape dans le même temps, a conservé son maillot rouge de leader du général. Elle possède 1:51 d'avance sur Longo Borghini et 2:18 sur Vollering. La journée a été marquée par l'attaque d'Anna Kiesenhofer (Soltec Team) partie dès le départ. L'Autrichienne a compté jusqu'à 10 minutes d'avance après 70 km avant de voir l'écart se réduire. La championne olympique de Tokyo, l'an dernier au Japon, était reprise à deux kilomètres de l'arrivée après le passage sur un tronçon en graviers. La victoire allait se jouer au sprint au terme de la montée finale de 2,4 km à 3,5 % qui précédait l'arrivée. Dimanche, la cinquième et dernière étape se disputera sur la distance de 95,7 km à Madrid. Van Vleuten avait remporté l'édition 2021 du Challenge by La Vuelta, qui connaît sa 8e édition. Les trois premières s'étaient déroulées sur une seule journée. (Belga)