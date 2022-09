Cinq morts dans la collision d'un bateau avec une baleine en Nouvelle-Zélande

Cinq personnes ont perdu la vie samedi devant les côtes de Kaik?ura, en Nouvelle-Zélande, après que leur bateau eut chaviré, a annoncé le bourgmestre de Kaik?ura, Chris Mackle, cité par des médias néo-zélandais. Un premier bilan avait fait état d'au moins deux morts.Selon l'élu local, 11 personnes, dont un groupe de personnes de plus de 50 ans, se trouvaient à bord du bateau. Six personnes ont pu être secourues. Chris Mackle a expliqué que le bateau avait heurté une baleine. Mais du côté de la police, on ne confirme pas cette information tant que les témoins de l'accident n'ont pas été entendus. Le groupe à bord de l'embarcation participait à une excursion ornithologique. (Belga)