DP World Tour - Thomas Detry 3e après le 2e tour du BMW PGA Championship

Une deuxième carte de 65 (-7) a fait progresser Thomas Detry de la 13e à la 3e place du BMW PGA Championship de golf, une épreuve du DP World Tour qui est dotée de 8 millions de dollars, samedi sur le parcours du Wentworth Club en Angleterre.

Après un premier tour en 68 coups, le Bruxellois de 29 ans a réalisé un deuxième tour impeccable riche de sept birdies. Avec son score total de 133 coups, soit onze sous le par, Detry ne compte qu'un coup de plus que le Danois Sören Kjeldsen et le Norvégien Viktor Hovland, qui partagent la tête. "Comme hier, tout s'est bien passé sur la deuxième moitié du parcours et j'ai à nouveau marqué cinq birdies", a expliqué Detry après coup. "Surtout sur le N.4, j'ai eu de la chance et j'ai fait un autre birdie. Cet après-midi, je vais prendre un peu de repos pour être prêt pour les dix-huit derniers trous de demain. Je vais essayer de continuer à jouer de la même manière. L'essentiel est de garder la balle sur le fairway." Thomas Pieters, qui partageait la 28e place après un premier tour en 69 coups, a dû céder beaucoup de terrain après un deuxième tour de 71. Le 5e actuel au classement du Tour européen a reculé à la 58e place, ce qui était juste suffisant pour passer le cut. Nicolas Colsaerts, qui occupait la 74e place avec une première carte de 71, a fait un coup de mieux le deuxième jour. Le double vainqueur sur l'European Tour a réussi un eagle et un birdie sur ses deux derniers trous. Avec son tour en 70 coups et une 73e place au classement, il compte cependant un coup de trop (141) pour passer le cut. (Belga)