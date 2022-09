EK basket (m) - Jean-Marc Mwema insatisfait après un Euro méritoire : "Il y avait moyen de faire plus"

Bien que les Belgian Lions aient surpassé les attentes lors de l'EuroBasket de Tbilissi, en Géorgie, et de Berlin, Jean-Marc Mwema n'est pas tout à fait satisfait. "Nous sommes à un cheveu du top 8 européen. Il y avait moyen de faire plus."

La Belgique a perdu contre la Slovénie par une marge assez large : 88-72, "mais cela ne donne pas une image exacte du match", estime Jean-Marc Mwema. "Nous n'avons pas été dominés, comme beaucoup de gens s'y attendaient. Nous étions dans le match tout le temps et sommes restés proches de la Slovénie, mais ces quelques minutes dans le quatrième quart-temps nous ont fait mal." Auparavant, l'objectif des Lions était de sortir de la phase de groupe, mais en raison des résultats des autres équipes, ils ont dû pour ce faire signer trois victoires, deux n'étant pas suffisantes. Ça a marché. La Belgique s'est imposée contre la Géorgie, le pays organisateur, le premier jour de la compétition, contre l'Espagne, championne du monde, dimanche, et a également dans le match décisif contre la Bulgarie, mercredi. La défaite contre les champions d'Europe slovènes ne gâche pas cet Euro réussi. Mwema n'avait pas ce sentiment immédiatement après le coup de sifflet final de Slovénie-Belgique : "Nous avons commencé le tournoi en force, mais à la fin il y avait moyen de faire plus. L'Anversois estime que la Slovénie aurait dû être éliminée. "Nous sommes à un cheveu du top 8 européen. J'ai hâte d'avoir une autre chance de prouver que nous appartenons au top 8." (Belga)