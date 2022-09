Euro de roller - Troisième médaille d'or méritée pour Bart Swing, les Belges ont désormais 13 médailles

Lors de l'avant-dernière journée des championnats d'Europe de roller, la Belgique a remporté 5 médailles. La course par élimination sur 15 km s'est soldée par un titre pour Bart Swings, vendredi à l'aéroport de l'Aquila, en Italie. Le Français Nolan Beddiaf a terminé 2e, Jason Suttels 3e.

En début d'après-midi, la course aux points sur 10 km, qui avait été reportée jeudi à cause de la tempête, avait offert le même podium. Jorun Geerts a remporté l'argent dans la course par élimination juniors. Avec le marathon qui doit encore avoir lieu dimanche, les patineurs à roulettes en ligne belges ont remporté treize médailles : quatre d'or, sept d'argent et deux de bronze. Avant le début du tournoi en Italie, le nouvel entraîneur national, Rémi Hubert, avait prédit six médailles d'or. L'année dernière, sans Swings, douze médailles ont été remportées. Swing a dû s'emùployer pour remporter sa troisième médaille d'or du tournoi. Il a dû utiliser un finish en split-fence pour devancer Beddiaf, qui était en train de revenir à l'issue d'un sprint impressionnant. Dans la course féminine, Fran Vanhoutte a dû se mesurer à un trio français en très bonne forme. Elle a fini à une décevante 5e place. La Française Marie Dupy a remporté la course. Dans l'épreuve du "one lap" qui n'est rien d'autre qu'un sprint d'un tour (360 mètres) où le patineur du couloir intérieur a un grand avantage, la Belgique ne s'est pas illustrée. Dans la catégorie féminine, Anke Vos et Stien Vanhoutte ont atteint les demi-finales, mais aucune des deux n'a réussi à se hisser dans le dernier carré. Vos a fini 7e et Vanhoutte 8e. Le junior Laurens Bergé a également atteint les demi-finales, mais sans succès. Il a terminé 8e. (Belga)