GP de Québec - Michael Matthews: "Déçu, car je voulais un 3e succès à Québec"

Vainqueur du Grand Prix de Québec en 2018 et 2019, l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) visait le triplé vendredi. Il a été devancé par le Français Benoît Cosnefroy."J'avoue être un peu déçu de ma deuxième place car je voulais gagner un troisième succès, mais j'ai échoué", a expliqué Michael Matthews. "Ma prestation est toutefois de bon augure pour dimanche au Grand Prix de Montréal (1er en 2018). Je pense que, quand Cosnefroy est parti, personne n'a pas vraiment voulu embrayer. Et, à la fin, on a bien compris que nous allions sprinter pour la deuxième place, Cosnefroy était très fort. J'ai, en tout cas, passé une bonne journée à Québec et j'espère que ça se passera aussi bien dimanche à Montréal, cette fois, pour la victoire. Je prendrai ensuite la direction des championnats du monde en Australie." (Belga)