Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne a repris "2.000 km de territoire", les Russes fuient

L'armée ukrainienne a repris quelque "2.000 kilomètres de territoire" en septembre, a annoncé le président ukrainien samedi, assurant que l'armée russe faisait le "bon choix" en fuyant face à la contre-offensive de l'Ukraine dans le nord-est et le sud du pays."Pour l'instant, depuis début septembre, quelque 2.000 km de territoire ont été libérés", a dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur Telegram. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de km2. Jeudi, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, avait affirmé que ses troupes avaient repris 1.000 km2 anciennement occupé de son territoire. "Ces derniers jours, l'armée russe nous montre ce qu'elle a de mieux: son dos. Après tout, c'est un bon choix pour eux que de fuir", a-t-il martelé. "Il n'y pas de place en Ukraine pour les occupants, et il n'y en aura jamais", a-t-il ajouté. Début septembre, l'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud, avant de réaliser cette semaine une percée surprise et éclair des lignes russes dans le nord-est, dans la région de Kharkiv. Une trentaine de localités ont été libérées, a dit M. Zelensky vendredi, mais d'autres se sont ajoutées à la liste samedi, avec l'entrée de l'armée ukrainienne dans la ville de Koupiansk, une localité clé aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Sa prise de contrôle par les forces ukrainiennes pourrait poser un sérieux problème à Moscou, la ville se trouvant sur des routes d'approvisionnement vers d'autres positions russes sur la ligne de front. La reprise d'une autre ville stratégique, Izioum semblait-elle aussi imminente, l'armée russe ayant annoncé qu'elle en retirait ses troupes pour défendre la zone séparatiste de Donetsk. Moscou avait conquis cette ville après des semaines de combats au printemps. (Belga)