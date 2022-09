Les averses se feront plus rares avec la fin du week-end

Le temps restera instable samedi après-midi, avec de fréquentes averses, plus marquées sur les régions proches de la frontière hollandaise et sur le relief ardennais, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Ces averses pourraient s'accompagner de quelques coups de tonnerre. Davantage d'éclaircies devraient toutefois se développer sur l'ouest où les averses seront plus éparses et moins soutenues qu'ailleurs. Les maxima seront compris entre 14°C en haute Ardenne et 19 ou 20°C en plaine. Le vent sera modéré, parfois assez fort à la mer, d'ouest à nord-ouest. En soirée, des éclaircies de plus en plus larges se développeront sur la moitié ouest du pays sous un temps généralement sec. Sur la moitié est, les nuages seront plus nombreux et encore porteurs d'averses parfois soutenues. Le risque de précipitations diminuera pendant la nuit. Les minima seront compris entre 11°C en Hautes Fagnes et 16°C au littoral. Dimanche, la journée débutera avec assez bien de nuages bas et du brouillard sera possible, en Ardenne, mais cette nébulosité se morcellera très progressivement pour laisser la place à une alternance entre des nuages d'abord assez nombreux, et pouvant par ailleurs générer l'une ou l'autre petite averse, et des éclaircies. Celles-ci s'élargiront lentement en cours d'après-midi. Les maxima évolueront entre 17°C en Hautes Fagnes et 21 à 22°C en plaine. Le vent restera faible et de direction variable tout au long de la journée. Lundi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil, mais au fil des heures, il deviendra voilé par des nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 20 et 24 ou localement 25°C. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de secteur sud. (Belga)