US Open - Joachim Gérard éliminé en demi-finales en double en chaise roulante

Joachim Gérard, associé au Néerlandais Tom Egberink, n'a pas réussi à rejoindre la finale du double de l'US Open de tennis en chaise roulante, vendredi à New York. Le Brabançon wallon s'est incliné 6-3, 4-6 et 10/6 après 1h57 de match face à la 2e tête de série, la paire formée de l'Espagnol Martin De la Puente et du Français Nicolas Peifer.

Gérard (ITF 7) avait été battu au premier tour du simple par le Japonais Shingo Kunieda, le N.1 mondial, dans le seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a jamais remporté en double. (Belga)