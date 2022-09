Vuelta - Remco Evenepoel est quasi certain de remporter la Vuelta : "Le plus beau jour de ma vie"

Remco Evenepoel n' a jamais été menacé samedi dans la dernière étape de montagne et la dernière avant l'arrivée finale dimanche à Madrid. Le Brabançon flamand de 22 ans, sauf accident inscrira son nom au palmarès de la 77e "Vuelta ciclista a Espana". Evenepoel a fondu en larmes après l'arrivée, très ému, et était également très heureux dans l'interview flash auprès des organisateurs.

"Je ne sais pas ce qui me passe par la tête", a-t-il balbutié. "Cela fait beaucoup de bien à ma tête et à mon corps. Après tous les efforts et aussi après tous les mauvais commentaires sur ma personne l'année dernière, je décroche cette victoire. J'ai répondu avec les pédales. C'est le premier Grand Tour où j'ai pris le départ en parfaite santé. Je suis venu ici dans les meilleures conditions possibles. Je suis très heureux de cette victoire finale, la première pour le Wolfpack et la première depuis très longtemps pour la Belgique." Evenepoel a passé une nuit difficile et était très nerveux avant l'étape: "J'étais très nerveux ce matin", a-t-il acquiescé. "Je n'avais pas bien dormi. Je savais d'avance que ce serait un parcours difficile, mais j'ai survécu. Je savais ce qui m'attendait. Je ne pensais pas à la victoire d'étape aujourd'hui, je voulais juste suivre aujourd'hui. Je croyais en mes capacités et je suis très heureux." "C'était le jour le plus important de ma carrière et c'est devenu le plus beau jour de ma vie. Ce fut une très bonne année, avec des victoires à Liège-Bastogne-Liège et à la Clasica San Sebastian également. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Et cet hiver, je vais aussi me marier. C'est la meilleure année que je pouvais espérer." (Belga)