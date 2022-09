Amaury Cordeel à nouveau dans les points de F2 à Monza

Huitième de la course principale de Formule 2 dimanche à Monza, en Italie, l'Anversois Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) a marqué des points pour la deuxième fois d'affilée.

Après avoir ouvert son compteur à Zandvoort, aux Pays-Bas, le week-end dernier, le pilote belge a récidivé en Italie. Qualifié en 12e position, il n'avait pas su progresser au classement samedi lors de la course sprint, terminée à la 15e place. Son classement s'est amélioré dimanche avec une 8e place finale lors de la course principale. Amaury Cordeel occupe désormais la 21e place du championnat avec 12 unités. Si les courses ont été remportées par l'Estonien Jüri Vips (Hitech Grand Prix) et l'Indien Jehan Daruvala (Prema Racing), le Brésilien Felipe Drugovich (MP Motorsport) s'est assuré le titre dès samedi, son rival français Théo Pourchaire (ART Grand Prix) ne marquant pas de points. La finale du championnat aura lieu à Abu Dhabi du 18 au 20 novembre. (Belga)