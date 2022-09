Laurens Vanthoor 12e de la Course 2 du DTM à Spa

Le Limbourgeois Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 12e, dimanche, de la Course 2 du DTM à Spa-Francorchamps.

Après son abandon en Course 1 la veille, Laurens Vanthoor n'a pu que limiter les dégâts dimanche. Alors que les qualifications étaient disputées sur une piste s'asséchant le matin, son équipe décidait de le garder en pneus pluie pour la fin de la séance. Un choix qui ne s'est pas avéré payant puisqu'il s'est élancé depuis la 25e place. Il est tout de même parvenu à remonter jusqu'au 12e rang, mais n'a pas marqué le moindre point au terme du week-end. Lui aussi parti loin sur la grille, l'Ucclois Esteban Muth (BMW) a abandonné sur un accrochage au moment où la course était relancée pour le dernier tour. La victoire dimanche est revenue au Néo-Zélandais Nick Cassidy (Ferrari), qui s'est imposé après avoir pris la tête grâce à une erreur commise par l'équipe du Sud-Africain Sheldon van der Linde (BMW) lors de son arrêt aux stands. Cassidy a su résister lors de la relance du dernier tour, la course ayant été neutralisée durant les 5 dernières minutes. Comme le samedi, c'est l'Autrichien Thomas Preining (Porsche) qui a complété le podium. Samedi, la course 1 avait été remportée par le Norvégien Dennis Olsen (Porsche), l'équipier de Laurens Vanthoor, devant le champion en titre allemand Maximilian Götz (Mercedes) et Preining. (Belga)