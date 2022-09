Le Danemark célèbre le jubilé de Margrethe II en mode mineur

À la suite du décès de la reine Elizabeth II, les festivités marquant le 50e anniversaire de l'accession au trône de la reine Margrethe II se sont déroulées en mode mineur ce week-end, selon la volonté de la monarque danoise.

Si la plupart de ses apparitions publiques, dont une parade à travers les rues de Copenhague, ont été annulées, une représentation de gala au Théâtre royal a été maintenue samedi soir à l'occasion du jubilé d'or de la reine. La souveraine danoise a également pu assister à une messe à la cathédrale Notre-Dame de Copenhague dimanche matin, à laquelle étaient conviées quelque 800 personnes, parmi lesquelles le couple royal suédois Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, ainsi que le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège. Le président finlandais Sauli Niinistö et son homologue islandais Gudni Jóhannesson étaient également présents. Les festivités se termineront dimanche soir avec un gala au château de Christiansborg. Initialement prévu au début de l'année pour coller à la date de son accession au trône, le 14 janvier 1972, le jubilé de la reine avait été reporté à cause du Covid-19. Son 80e anniversaire, qui devait être célébré en 2020, avait également été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Avec la disparition d'Elizabeth II jeudi, Margrethe IIl devient la seule reine de plein titre sur le Vieux Continent. Elle est désormais aussi celle qui a régné le plus longtemps en Europe. (Belga)