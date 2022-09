Séisme de magnitude 7,6 en Papouasie Nouvelle-Guinée, alerte au tsunami levée

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dimanche, provoquant des dégâts sur des bâtiments près de la ville de Madang et dans l'intérieur du pays, selon des habitants.L'Institut américain d'études géologiques (USGS), qui avait initialement émis une alerte au tsunami, l'a rapidement levée. L'USGS a toutefois signalé qu'il pourrait y avoir "des fluctuations mineures du niveau de la mer dans certaines zones côtières". Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 61 kilomètres, à environ 67 kilomètres de la ville de Kainantu, a indiqué l'USGS. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui comprend la partie orientale de l'île de Nouvelle-Guinée et de nombreuses autres îles, se trouve sur la "ceinture de feu du Pacifique", qui est un point chaud pour l'activité sismique en raison de la friction entre les plaques tectoniques. En février 2018, un séisme de magnitude 7,5 avait frappé la région accidentée des hauts plateaux du pays, déclenchant des glissements de terrain, enterrant des maisons et tuant au moins 125 personnes. Samedi, une série de secousses sismiques avait frappé la province indonésienne de Papouasie, située sur la partie occidentiale de l'île de Nouvelle-Guinée, sans faire de victimes ou dégâts. En 2004, un séisme de magnitude 9,1 en Indonésie avait déclenché un tsunami qui avait fait 220.000 morts dans la région, dont environ 170.000 en Indonésie. (Belga)