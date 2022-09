Tour d'Espagne - "C'est grâce à mes équipiers", reconnaît Remco Evenepoel après sa victoire dans la Vuelta

Remco Evenepoel a remporté la 77e édition du Tour d'Espagne cycliste dimanche à Madrid. Au micro de la RTBF, il a remercié en particulier ses équipiers de la Quick-Step Alpha Vinyl. "Ces trois semaines furent très longues. Je suis heureux que ce soit fini", a-t-il aussi reconnu.

"Déjà le début de la course (de dimanche, ndlr) a été très belle, avec un départ spécial, unique. L'entrée dans Madrid a aussi été spéciale avec toute l'équipe. Ces trois semaines furent très longues. Remporter le maillot rouge est très chouette. Aujourd'hui ce fut nerveux et difficile avec ces faux plats. Je suis heureux que ce soit fini." Evenepoel n'a pas manqué de remercier ses équipiers. "Comme aujourd'hui, ils ont toujours été avec moi. Ils ont toujours essayé de me préserver des chutes. C'est grâce à eux que je suis ici". (Belga)