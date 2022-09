Un important incendie en Californie atténué par les pluies

Les pompiers californiens ont réussi à placer sous contrôle un important incendie de forêt près de Los Angeles après qu'une tempête tropicale a provoqué des pluies et des températures plus fraîches, ont annoncé samedi les autorités américaines.L'incendie de Fairview était maîtrisé à 40% samedi soir après avoir fait deux morts, ont déclaré des responsables des pompiers. L'incendie s'est déclaré lundi au milieu d'une vague de chaleur qui touche le sud-ouest des Etats-Unis, brûlant 11.300 hectares et détruisant plus de 20 immeubles. En revanche, les restes de la tempête Kay, qui a touché terre jeudi au Mexique sous forme d'ouragan avant de se déplacer vers le nord sur la côte du Pacifique, ont apporté des pluies qui ont aidé à calmer l'incendie. "L'intensité de l'incendie a été considérablement réduite en raison de l'humidité de la tempête tropicale Kay", a déclaré un communiqué de Cal Fire, le département californien des forêts et de la protection contre les incendies. Les autorités ont toutefois averti que les pluies entraînaient un risque d'inondations soudaines et de coulées de boue dans les zones où le sol brûlé ne peut pas absorber l'excès d'eau. "Nous pourrions passer d'un événement d'extinction d'incendie à une pluie importante avec des sauvetages aquatiques et des coulées de boue", a déclaré vendredi un responsable des pompiers, Jeff Veik. L'ouest des Etats-Unis connaît depuis plus de deux décennies une sécheresse historique qui, selon les scientifiques, est aggravée par le changement climatique d'origine humaine. Une grande partie du territoire est desséchée et envahie par la végétation, créant les conditions pour des incendies de forêt. (Belga)