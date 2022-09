US Open - Iga Swiatek bat Ons Jabeur en finale et enlève son 3e titre du Grand Chelem

Iga Swiatek a remporté son 3e titre du Grand Chelem en s'offrant la victoire en finale de l'US Open samedi soir à New York. La Polonaise, N.1 mondiale, a dominé sans trembler la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 5) 6-2 et 7-6 (7/5). La rencontre disputée dans l'Arthur Ashe Stadium a duré 1h50.

Après un premier set à sens unique en sa faveur et un avantage de 3-0 et balle de 4-0, Swiatek a connu une baisse de régime qui a permis à Jabeur de revenir dans le match et d'arracher le droit de disputer un jeu décisif après avoir sauvé une balle de match à 6-5. La Varsovienne de 21 ans décroche pour l'occasion son 10e titre en carrière et le 7e en 2022 après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros. Elle avait connu une forme exceptionnelle au printemps alignant 37 matches victorieux consécutifs et ses six premiers titres de l'année. Au cours de cette période, elle était devenue la 28e numéro 1 mondiale de l'histoire le 4 avril, succédant à l'Australienne Ashley Barty, une place qu'elle occupe sans interruption depuis 23 semaines. La suite fut moins heureuse après son élimination en huitièmes de finale à Wimbledon, elle n'a plus signé qu'un quart de finale à Varsovie et deux huitièmes à Toronto et Cincinnati. Swiatek avait remporté son premier titre en carrière, à 19 ans, à Roland-Garros en 2020. (Belga)