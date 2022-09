US Open - Malgré sa défaite en finale, Ons Jabeur assure toujours viser la place de N.1 mondiale

Battue samedi par Iga Swiatek en finale de l'US Open après avoir perdu sa première finale à ce niveau à Wimbledon en juin, Ons Jabeur, 5e mondiale, est persuadée qu'elle aura d'autres occasions de remporter un tournoi du Grand Chelem et d'aller chercher "la place de N.1 mondiale, détenue par la Polonaise.

La Tunisienne de 28 ans sera numéro 2 mondiale lundi lors de la publication du prochain classement WTA derrière Swiatek qui "a commencé vraiment très fort et m'a mis beaucoup de pression", a expliqué Jabeur en conférence de presse. "Moi, j'essayais d'entrer dans le match. C'était très dur. D'autant qu'à certains moments, elle a vraiment très bien joué. Dans le second set, j'ai eu mes chances. Je revenais au score, je revenais... j'aurais bien aimé, à un moment, être devant et construire. Parfois, elle n'a pas joué aussi bien que dans le premier set et j'aurais peut-être dû tenter plus ma chance. Mais pour être honnête, je ne regrette rien parce que j'ai fait tout ce qui était possible. J'aurais peut-être aimé servir un peu mieux. Ca m'aurait bien aidée. On sait comment Iga joue en finale, elle est très difficile à battre. Alors je vais garder le positif et travailler ce qui m'a manqué aujourd'hui (samedi)." Ons Jabeur se focalise déjà sur le Masters (31 octobre-7 novembre). "C'est important pour moi, je le considère comme un mini-tournoi du Grand Chelem. J'ai toujours rêvé de le jouer. J'espère y accumuler encore de la confiance pour vraiment bien préparer la saison prochaine parce que je compte beaucoup sur la saison qui vient. Du point de vue des points, je n'en ai pas à défendre en Australie, ni à Roland-Garros, ni à Wimbledon, ce qui est bien. Donc je vise la place de numéro 1." (Belga)