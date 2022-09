WRC - Rallye de Grèce - Le Gallois Evans , 4e, contraint de se retirer

Quatrième au classement général à l'issue de la 2e journée samedi, Elfyn Evans (Toyota) a été contraint de quitter le Rallye de l'Acropole, 10e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, dimanche matin en Grèce.

Le Gallois a connu des problèmes de turbo et n'a même pas pu prendre le départ du premier tronçon de la journée, l'ES14. Hyundai Motorsport voit son principal concurrent sur cette épreuve hors course. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) mène en effet la danse avec 27.9 secondes sur Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) et 52.9 sur Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1). Evans pointait à 1:00 avant son abandon. Leader au championnat du monde, le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) a connu de nombreux soucis et se situait lui en 16e position samedi soir à plus de 16 minutes de Neuville. Trois spéciales, dont la Power Stage (12h00), sont au programme dimanche. (Belga)