Alison Van Uytvanck détrône Elise Mertens comme numéro 1 belge au classement WTA

Alison Van Uytvanck est la nouvelle numéro 1 belge. La joueuse de Grimbergen, 28 ans, gagne en effet une place au classement WTA publié lundi et occupe le 42e rang juste devant Elise Mertens, 26 ans, qui perd de son côté 10 positions et recule à la 43e place.

Van Uytvanck a été sortie au deuxième tour de l'US Open, quatrième levée du Grand Chelem de la saison qui s'est achevée dimanche. Elise Mertens a quitté New York au premier tour en simple renonçant ensuite au double en raison d'un problème à la jambe droite. Une troisième Belge est dans le top 100 avec Maryna Zanevska, de justesse, et malgré un recul de trois places. Elle est 100e. Greet Minnen est 141e avec une perte de 31 rangs et Ysaline Bonaventure 145e (+6). Au somme de la hiérarchie, la Polonaise Iga Swiatek, 21 ans, victorieuse samedi de l'US Open conserve sa place de numéro 1 mondiale, avec plus du double de points que sa dauphine à Flushing Meadows, la Tunisienne Ons Jabeur, désormais numéro 2 mondiale avec une progression de trois rangs. L'Estonienne Anett Kontaveit recule d'une place et 3e, complète le podium mondial. Les dernières performances de Caroline Garcia replacent désormais la Lyonnaise dans le top 10 avec un bond de 7 places, elle qui fut 4e mondiale en 2018. En double, Elise Mertens recule d'une place et est désormais 3e mondiale dépassée par la Tchèque Katerina Siniakova (+2), nouvelle numéro 1 mondiale, et sa compatriote Barbora Krejcikova (+5). La paire tchèque s'est imposée en finale du double à l'US Open. (Belga)