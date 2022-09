Coronavirus - Covid-19: au centre de vaccination de Bierset, le planning est complet jusqu'à vendredi

Alors que la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a officiellement débuté en Wallonie ce lundi 12 septembre, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, était présente à Bierset à l'occasion de la réouverture du centre de vaccination établi sur le site de Liège Airport.Cette nouvelle campagne démarre plutôt bien puisque l'on dénombre, pour cette semaine, plus de 117.000 rendez-vous pris. Ce lundi à 8 heures, on comptabilisait 12.096 rendez-vous au centre de Bierset, ce qui en fait le centre wallon présentant le plus d'inscriptions pour ce booster d'automne. Avec quelque 2.000 réservations par jour, le planning y est complet jusqu'à vendredi. "Cette campagne automnale visera prioritairement les personnes les plus fragilisées et exposées, à savoir les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les résidents des structures d'hébergement (maisons de repos, handicap, santé mentale), les professionnels de la santé et les 50-64 ans. Une attention particulière sera également accordée aux femmes enceintes", a précisé la ministre. Cette campagne de vaccination devrait s'étendre sur une période de huit semaines. Le reste de la population de 18 ans et plus pourra, par la suite, se faire vacciner sur base volontaire. (Belga)