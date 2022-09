Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne a repris près de 6.000 km2 aux Russes, affirme Zelensky

L'armée ukrainienne a repris près de 6.000 km2 de territoire contrôlé par les forces russes lors de sa contre-offensive lancée début septembre, a affirmé lundi le président Volodymyr Zelensky."Depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6.000 km2 de territoire ukrainien dans l'Est et le Sud, et nous continuons d'avancer", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le président a remercié séparément trois unités militaires, dont il a loué la "bravoure" dans cette opération qui a abouti, s'ils sont consolidés, aux plus importants gains territoriaux pour l'Ukraine depuis le retrait des forces russes de la banlieue de Kiev fin mars. L'armée ukrainienne a d'abord annoncé une contre-offensive dans le sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une avancée éclair dans la région de Kharkiv, frontalière de la Russie dans le nord-est du pays, forçant les soldats de Moscou à se retirer vers d'autres positions. Elle affirme aussi connaître des succès dans la région de Kherson (sud), occupée par la Russie et frontalière de la Crimée annexée, et dans les régions de l'Est sous contrôle de séparatistes prorusses depuis 2014.v (Belga)