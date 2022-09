Jan Jambon en visite en Irlande pour intensifier les liens avec les pays du Nord

Le ministre-président flamand Jan Jambon est arivé ce lundi à Dublin, première étape d'une visite de deux jours en Irlande au cours de laquelle il rencontrera notamment le vice-Premier ministre en charge de l'Emploi et du Commerce Leo Varadkar et la ministre du Tourisme et de la Culture, Catherine Martine.

Cette visite s'inscrit dans la volonté flamande, inscrite dans l'accord de gouvernement, d'intensifier ses relations avec les pays du Nord, dont les Pays-Bas, l'Allemagne, les États baltes, les pays scandinaves ou l'Irlande. La visite de Jan Jambon sera également placée sous le signe de la culture, de la collaboration académique et du tourisme. Lundi matin, le ministre-président flamand s'est ainsi rendu au Trinity College de Dublin, l'université la plus importante d'Irlande qui entretient des liens avec des universités et Hautes écoles flamandes. Il y a notamment rencontré des étudiants flamands. Demain/mardi, le programme de Jan Jambon prévoit notamment une visite du port de Dublin. (Belga)