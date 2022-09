La Belgique entame sa phase de poule à Hambourg mardi contre l'Australie

L'équipe belge de Coupe Davis est à Hambourg cette semaine pour la phase de poules de cette compétition de tennis par pays dispatchée dans quatre villes et disputée sur surface dure.

Les hommes de Johan Van Herck devront en découdre dans le groupe C avec l'Australie mardi dès 14h00, l'Allemagne vendredi (à partir de 14h00) et la France samedi (dès 14h00 aussi). La sélection se compose de David Goffin (ATP 62), Zizou Bergs (ATP 134), Michael Geerts (ATP 268), Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double). Bologne (groupe A - Italie, Argentine, Croatie, Suède), Valence (groupe B - Espagne, Corée du Sud, Serbie, Canada) et Glasgow (groupe D - Etats-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas) désigneront aussi les autres qualifiés pour la phase finale à Malaga du 22 au 27 novembre, sur surface dure aussi. Les rencontres se disputent au meilleur des trois sets (avec jeu décisif). Les deux premiers de chacun des quatre groupes seront qualifiées pour la phase à élimination directe (quarts de finale, demi-finale, finale) à Malaga. En 2019, la Belgique dans une poule avec l'Australie et la Colombie n'avait pas franchi le cap de la phase de groupes et elle n'avait pas pris part à l'édition de 2021 remportée par la Russie (2-0 en finale contre la Croatie). (Belga)