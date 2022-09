Le leasing de vélo a le vent en poupe

La part des travailleurs qui louent un vélo en leasing dans le cadre de leur travail est en forte hausse en Belgique et atteint un niveau record, même si elle reste encore relativement confidentielle, selon des chiffres de la société de ressources humaines Acerta.Les chiffres d'Acerta, sur base d'une analyse de données de 260.000 travailleurs, montrent que le leasing de vélo a atteint un niveau record au premier semestre 2022: 1,3 % des travailleurs de notre pays ont à leur disposition un vélo de leasing du travail. Cela représente une augmentation de 9,1% par rapport à l'année dernière, de 38,3% par rapport à 2020 et même de 127,2% par rapport à 2019. "Le leasing de vélo n'a jamais connu un tel succès. Il s'agit non seulement d'un moyen écologique de se rendre au travail, mais les travailleurs peuvent également bénéficier d'un bel avantage financier pouvant aller jusqu'à 0,24 euro d'indemnité vélo par kilomètre effectivement parcouru. Environ 20% des travailleurs cyclistes reçoivent actuellement une indemnité de leur employeur pour se rendre au travail en pédalant", souligne-t-on chez Acerta. Par ailleurs, la société spécialisée dans les ressources humaines constate que la part des voitures de société hybrides et électriques n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui: 11 % des voitures de société circulant sur nos routes sont équipées d'une prise ou d'un moteur hybride. Là aussi, la tendance est claire puisque il s'agit d'une nette augmentation par rapport aux années précédentes. En 2021, 6,8% des voitures de société étaient hybrides ou entièrement électriques, alors que ce pourcentage n'était que de 2,9% en 2020 et d'à peine 0,56% en 2019. Enfin, Acerta observe que de plus en plus de travailleurs disposent désormais d'un budget mobilité. (Belga)