Le président chinois se rendra au Kazakhstan et en Ouzbékistan cette semaine

Le président chinois Xi Jinping effectuera son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, avec des visites au Kazakhstan et en Ouzbékistan de mercredi à vendredi, ont annoncé lundi les médias d'État.

Xi Jinping participera à un sommet des dirigeants des États membres de l'Organisation de Coopération de Shanghai à Samarcande, en Ouzbékistan, et "effectuera des visites d'État au Kazakhstan et en Ouzbékistan", a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle. L'OCS est composée de la Chine, de la Russie, de quatre pays d'Asie centrale - le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan -, de l'Inde et du Pakistan. Elle tiendra son prochain sommet les 15 et 16 septembre dans la ville ouzbèke de Samarcande, une étape de l'ancienne route de la soie. La Russie a indiqué que M. Xi rencontrerait le président russe Vladimir Poutine lors du sommet, Moscou, frappé par des sanctions occidentales, cherchant à renforcer ses liens avec Pékin. La dernière visite du président chinois à l'étranger remonte à janvier 2020, lors d'une visite d'État en Birmanie. Quelques jours après son retour, la ville de Wuhan avait été confinée en raison d'une épidémie de Covid. Depuis lors, Xi a principalement mené sa diplomatie de manière virtuelle. Il a néanmoins reçu plusieurs dirigeants étrangers lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février - ses premières rencontres en personne avec des dirigeants étrangers depuis la pandémie. (Belga)