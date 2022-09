Un jeune détenu s'évade de la prison de Nivelles avant d'être capturé sur la voie ferrée

Un jeune détenu s'est évadé, lundi matin, de la prison de Nivelles, avant d'être capturé sur la voie ferrée, ont indiqué des sources policière et syndicale à l'agence Belga, confirmant une information relayée par la Dernière Heure.

Le suspect, âgé d'une petite vingtaine d'années, a faussé compagnie au personnel de la prison de Nivelles, lundi matin peu avant 9h00, réussissant à quitter l'établissement. Une poursuite pédestre a dès lors été engagée par les policiers de la zone de Nivelles-Genappe. Lors de la traque, le fuyard s'est emparé d'un vélo pour tenter de semer ses poursuivants, en vain. Le jeune homme a finalement été intercepté alors qu'il se trouvait sur les voies ferrées, à proximité du quartier des Quatre-Vents et du contournement sud de Nivelles (ring R24). L'individu était incarcéré pour un meurtre présumé. Son audition par les enquêteurs était toujours en cours, lundi en début d'après-midi. "Lors de l'évasion du détenu, aucune agression n'a été commise et personne n'a été blessé. Les circonstances précises des faits font l'objet d'une enquête, mais aucun agent n'a commis de faute. Ceci étant, le personnel pénitentiaire se trouve en sous-effectif depuis trop longtemps. Sur 24 travailleurs, il arrive que nous ne sommes que cinq ou six dans l'établissement. Ce lundi, nous devions être une bonne dizaine", commente un délégué CGSP à l'agence Belga. (Belga)