US Open - US Open: Carlos Alcaraz s'impose et devient le plus jeune N.1 mondial de l'histoire

L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté dimanche l'US Open, son premier titre du Grand Chelem, et est devenu, à 19 ans 4 mois et 6 jours, le plus jeune N.1 mondial de l'histoire, en battant le Norvégien Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3.Alcaraz, qui était 4e mondial en arrivant à Flushing Meadows, est le premier joueur de moins de 20 ans à accéder au sommet de la hiérarchie mondiale. Auparavant, le plus jeune N.1 était l'Australien Lleyton Hewitt qui avait 20 ans et 9 mois lorsqu'il est devenu N.1 le 19 novembre 2001. (Belga)