Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany et Burnley signent un 5e partage en 9 matches

Vincent Kompany et Burnley ont partagé l'enjeu 1-1 à Preston en match de la 9e journée de la Championship (la D2 anglaise).

Burnley, avec l'ancien joueur de l'Antwerp Manuel Benson dans le onze de départ, a pris l'avantage dès le début du match. Taylor Harwoor-Bellis, prêté par Manchester City, a ouvert le score après seulement dix minutes. Cinq minutes plus tard, Burnley devait tout recommencer. Jordan Storey (15e) a égalisé pour Preston. Les Clarets n'ont plus trouvé de faille dans la défense de l'équipe locale, obtenant ainsi leur cinquième match nul en neuf rencontres. Avec 14 points, ils occupent la cinquième place du classement. A Watford, avec Christian Kabasele titulaire et présent tout le match, a perdu 2-0 sur le terrain des Blackburn Rovers à la suite de buts signés Ryan Hedges (38e) et Dominic Hyam (82e). Watford est septième au classement avec 13 points. (Belga)