Météo - Une matinée au sec avant le retour de la pluie dans l'après-midi

Le ciel sera généralement très nuageux, mardi, avec de faibles précipitations par moments, mais le temps restera souvent sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Au cours de l'après-midi, les périodes de pluie devraient plutôt se trouver dans les provinces du nord.

Les maxima fluctueront entre 20 et 24°C. Le vent sera d'abord faible et variable, puis dans la journée devenant modéré de direction nord-est. Ce soir, l'IRM attend principalement des périodes de pluie sur le nord et au sud, plutôt quelques averses (orageuses) locales. Cette nuit, les précipitations deviendront plus intenses et le risque d'orages augmentera, notamment dans la moitié sud du pays. Les minima varieront entre 12 et 16°C, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est. En Haute Belgique, le vent sera le plus souvent faible et variable. Mercredi, le temps sera très nuageux. Par moments, les précipitations pourront être assez intenses avec des cumuls compris entre 10 et 20 mm en de nombreux endroits. Dans la moitié sud du pays, 25 à 30 mm seront possibles localement, voire un peu plus. Des orages seront également possibles. En fin de journée, une amélioration des conditions météorologiques aura lieu sur la moitié nord-ouest du pays. Les maxima seront de l'ordre de 17 ou 18°C dans le centre et pourront encore atteindre jusqu'à 22°C en Lorraine Belge. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est. Dans le sud du pays, il sera généralement faible et variable. Jeudi, le temps sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux parfois porteurs de quelques averses localement. Les maxima seront entre 15 et 19°C, sous un vent faible à modéré de nord-ouest. (Belga)