Nele Gilis qualifiée pour les demi-finales de l'Open de squash de Nantes

Nele Gilis s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open de squash de Nantes, une épreuve du PSA WorldTour de catégorie bronze dotée de 55.000 dollars, mardi en France.

Exemptée du premier tour, Nele Gilis, 26 ans, 13e mondiale, a battu au deuxième tour la Française Marie Stephan, 26 ans, 52e mondiale, en deux sets: 11-6 et 11-7 en 25 minutes de match. La Limbourgeoise jouera pour une place en finale soit contre la Suissesse Cindy Merlo (N.8), 24 ans, 49e mondiale, soit contre la jeune Egyptienne de 18 ans, Salma Eltayeb (PSA 74). Plus tard en soirée, exemptée aussi du premier tour, Tinne Gillis, 24 ans, 12e mondiale, sera opposée en quarts de finale à la Japonaise Satomi Watanabe, 23 ans, 53e mondiale. En cas de victoire, la joueuse de Mol affrontera en demi-finales soit la Canadienne Nicole Bunyan (N.7), 28 ans, 47e joueuse du monde, soit l'Anglaise Millie Tomlinson (PSA 57), 30 ans. Nele et Tinne Gilis sont têtes de série N.1 et N.2, respectivement, à Nantes à la suite du forfait de la Néo-Zélandaise Joelle King, 5e mondiale, mais pour la première fois de leur carrière, Tinne, championne d'Europe à Hambourg fin août, est mieux classée que sa soeur au ranking mondial. (Belga)