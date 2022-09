PSA World Tour - Tinne Gilis qualifiée pour les quarts à l'Open de France

Tinne Gillis, 24 ans, 12e mondiale, a décroché sa place pour les quarts de finale de l'Open de France de squash, une épreuve du PSA WorldTour de catégorie bronze dotée de 55.000 dollars, mardi à Nantes. Elle a pris la mesure au 2e tour de e la Japonaise Satomi Watanabe, 23 ans, 53e mondiale, en trois manches 8-11? 11-4 et 11-5.

La Campinoise, tête de série N.2, affrontera en quarts de finale la Canadienne Nicole Bunyan (N.7), 28 ans, 47e joueuse du monde. Plus tôt dans la journée, sa soeur aînée Nele Gilis, 26 ans (PSA 13) a dominé la Française Marie Stephan (PSA 52) 11-6 et 11-7 et rejoint elle aussi les quarts de finale. Elle y rencontrera la jeune Egyptienne de 18 ans, Salma Eltayeb (PSA 74). Nele et Tinne Gilis sont respectivement têtes de série N.1 et N.2 à la suite du forfait de la Néo-Zélandaise Joelle King, 5e mondiale, mais pour la première fois de leur carrière, Tinne, championne d'Europe à Hambourg fin août, est mieux classée que sa soeur au ranking mondial. (Belga)