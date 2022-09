Treize élèves par enseignant du primaire en Flandre, un chiffre sous la moyenne européenne

Le taux d'encadrement, à savoir le nombre d'élèves par membre du personnel enseignant à temps plein, s'élevait à 13 dans l'enseignement primaire néerlandophone pour l'année scolaire 2019-2020, ressort-il mardi des chiffres de Statistiek Vlaanderen. La moyenne européenne est légèrement supérieure, à 14 élèves.

Ce ratio n'équivaut pas à la taille moyenne des classes mais correspond plutôt à un indicateur d'investissement. Plus le ratio est faible, plus l'investissement dans le personnel enseignant est important. Le ratio élève/enseignant dans l'enseignement primaire pour l'ensemble de la Belgique est de 13, soit un nombre moins élevé que chez nos voisins. En Allemagne il se situe à 15, aux Pays-Bas à 16 et en France à 18. Dans l'enseignement secondaire, la Communauté néerlandophone présente également, avec la Belgique, le ratio le plus faible par rapport aux pays voisins avec 9 élèves par enseignant. Les Pays-Bas affichent la valeur la plus élevée dans ce secteur (18) tandis que la moyenne de l'Union européenne est de 11. Avec 13 enfants par enseignant, l'enseignement maternel néerlandophone figurait dans la moyenne européenne au cours de l'année scolaire 2019-2020 par rapport aux pays voisins. L'Allemagne présentait le ratio élève/enseignant le plus faible (9) dans cette catégorie d'âge alors que la France avait le plus élevé d'entre eux avec 23 élèves par enseignant. Le nombre d'élèves par enseignant a légèrement diminué dans l'enseignement primaire et secondaire entre les années scolaires 2014-2015 et 2019-2020. Une baisse plus marquée peut être observée dans l'enseignement maternel. Ce qui signifie que l'investissement dans le personnel enseignant de ce secteur est important. (Belga)