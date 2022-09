Décès de Michel Verschueren - Le Premier ministre De Croo témoigne sa sympathie: "nous partagions l'amour du RSCA"

Le Premier ministre belge Alexander De Crooa réagi à l'annonce du décès de Michel Verschueren, l'ancien manager du club de football du RSC Anderlecht, dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 91 ans :

"Adieu 'Mister' Michel. Nous avons partagé l'amour pour le RSCA, dans les bons et les mauvais moments", a écrit De Croo sur Twitter mercredi. "Nos chemins se sont parfois croisés. Il était toujours franc, son opinion sans fard était prête. Mais toujours avec un grand engagement et un cœur encore plus grand. Force à la famille et aux amis !" (Belga)