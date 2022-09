Discours sur l'état de l'Union européenne - Ukraine: l'UE débloque 100 millions d'euros pour reconstruire les écoles

L'Union européenne va fournir 100 millions d'euros pour soutenir la réparation d'écoles ukrainiennes ravagées par la guerre russe, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au début de son discours sur l'État de l'Union européenne.

"L'avenir de l'Ukraine commence à l'école avec ses enfants", a souligné la cheffe de l'exécutif européen, en présence d'Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelenksy, invitée d'honneur longuement applaudie par les députés. "Ceci est une guerre pour notre énergie, notre économie, nos valeurs et notre futur; c'est l'autocratie contre la démocratie", avait affirmé peu auparavant Mme von der Leyen, en défendant les 19 milliards d'aides financières déjà fournies par l'UE et ses États membres à l'Ukraine, sans compter l'aide militaire. Elle a aussi répété que les sanctions européennes fonctionnaient et se poursuivront. (Belga)