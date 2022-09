Les Belges à l'étranger - Saelemaekers à nouveau buteur pour le Milan qui s'impose contre le Dinamo Zagreb

Mercredi soir, l'AC Milan s'est imposé à domicile face au Dinamo Zagreb, 3-1, pour la deuxième journée du groupe E de la Ligue des Champions. Grâce, notamment, à un but d'Alexis Saelemaekers, les Milanais prennent provisoirement la première place dans leur poule.

La victoire milanaise s'est dessinée aux alentours de la mi-temps. Peu avant le repos, Leao a été accroché fautivement dans la surface. Giroud s'est chargé de transformer le pénalty (1-0, 45e) juste avant que les équipes ne retournent aux vestiaires. Au retour de celui-ci, c'est Alexis Saelemaekers qui s'est illustré. Le Diable rouge a été à la conception et à la conclusion d'une action milanaise: il a repris de la tête le centre de Leao pour doubler l'avance des hôtes (2-0, 47e). Orsic a ensuite réduit l'écart (2-1, 56e), à l'issue d'une superbe action collective des Croates menée entre les défenseurs rossoneri. Charles De Ketelaere, qui avait débuté la rencontre sur le banc, est monté au jeu à la 68e minute à la place d'Olivier Giroud pour jouer à la pointe de l'attaque. Pobega a encore enfoncé le clou une dizaine de minutes plus tard (3-1, 77e), juste avant qu'Alexis Saelemaekers ne cède sa place à Junior Messias (78e). Divock Origi n'était pas sur la feuille de match du côté du Milan. L'attaquant a été pris en charge par le staff médical des Diables Rouges pour traiter des douleurs liées à une fatigue musculaire. L'AC Milan prend provisoirement la tête du groupe E avec 4 points, soit 1 de plus que son adversaire du jour. Chelsea, défait lors de la première journée par les Croates, recevra Salzbourg (1 point) à 21h. (Belga)