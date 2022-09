Argentine: 4e interpellation après l'attentat contre Kirchner

Un quatrième suspect, un jeune homme, a été interpellé mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'attentat contre la vice-présidente argentine Cristina Kirchner, selon des sources judiciaires citées par plusieurs médias, dont l'agence officielle Telam.Le suspect, Nicolas Gabriel Carrizo, est une proche connaissance de Brenda Uliarte, la compagne de l'assaillant, qui avait elle-même été arrêtée trois jours après l'attentat, et dont l'analyse du téléphone soulignerait un rôle central, selon les mêmes sources. Ce quatrième suspect fait partie d'un groupe que la presse a surnommé "la bande des barbes à papa", car ils vendaient ces friandises dans la rue. Le chariot avait été vu les jours précédant l'attentat aux abords du domicile de Mme Kirchner, où des centaines de partisans venaient l'y saluer. Les enquêteurs évaluent si cette présence aurait pu constituer un repérage. L'assaillant de 35 ans de Mme Kirchner, Fernando Sabag Montiel, et Brenda Uliarte, 23 ans, sont inculpés de tentative d'homicide "avec planification et entente préalable entre eux", selon l'acte d'accusation. Une amie de Brenda Uliarte, Agustina Diaz, 21 ans, a été interpellée à son tour mardi, sur la base d'analyse des téléphones saisis. Toutes deux avaient échangé à plusieurs reprises sur l'attentat contre Mme Kirchner, avant et les jours suivants. "J'ai envoyé (quelqu'un) tuer Cristina. Ca n'a pas marché", aurait écrit Brenda Uliarte dans un message adressé à Agustina Diaz selon plusieurs médias citant des sources judiciaires. C'était le 27 août, quatre jours avant l'attentat, pour ce que les enquêteurs considèrent un premier essai avorté. (Belga)