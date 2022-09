Invasion de l'Ukraine - Von der Leyen veut que Poutine soit traduit en justice

La présidente de la Commission européenne a plaidé jeudi en faveur d'une comparution du président russe Vladimir Poutine devant la justice internationale pour les crimes de guerre commis en Ukraine, dans un entretien avec un média allemand.

"Il faut que Poutine perde cette guerre et réponde de ses actes, c'est important pour moi", a déclaré Ursula von der Leyen à la chaîne de télévision du quotidien Bild. Il ne fait pas de doute que des crimes de guerre ont été commis en Ukraine, depuis le déclenchement de l'offensive russe fin février, "c'est pourquoi nous soutenons la collecte des preuves" en vue d'une procédure devant la Cour pénale internationale", a ajouté la cheffe de l'exécutif européen, qui a effectué dans la journée une visite à Kiev. "Les fondements de notre système de droit international demandent que nous poursuivions de tels crimes et, au bout du compte, c'est Poutine qui en est responsable", a-t-elle ajouté. Interrogée sur la probabilité que le chef de l'Etat russe puisse un jour être traduit devant la justice internationale, Mme von der Leyen a répondu : "Je pense que c'est possible". Plus tôt das la journée dans la capitale ukrainienne, la présidente de la Commission européenne avait promis que l'UE soutiendrait l'Ukraine "aussi longtemps" qu'il le faudrait face à la Russie, au moment où les troupes ukrainiennes engrangent des succès. (Belga)