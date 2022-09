James Rodriguez s'engage avec l'Olympiacos

Le milieu de terrain offensif colombien James Rodriguez, qui évoluait dans le championnat qatari, s'est engagé avec le club de l'Olympiacos, a annoncé jeudi le club grec sur Twitter.

"Il est là, bienvenue à James Rodriguez à l'Olympiacos et au Pirée", écrit le club qui ne précise pas la durée de son contrat. Le club qatari d'Al Rayyan, où jouait Rodriguez depuis septembre dernier, avait annoncé un peu plus tôt dans la journée que son contrat avait été résilié "par consentement mutuel". Rodriguez n'a joué que 14 matchs cette saison avec Al Rayyan et inscrit 5 buts, pour 7 passes décisives. Le joueur de 31 ans est également passé par le FC Porto, l'AS Monaco, le Real Madrid et le Bayern Munich avant de s'engager en Premier League à Everton (2020-2021). En sélection, il a particulièrement brillé lors de la Coupe du monde de 2014 au Brésil (élimination en quarts de finale face au pays-hôte), qu'il a terminée en tête du classement des buteurs avec six réalisations. (Belga)