Jeux européens: La gymnastique ne sera pas au programme en 2023 à Cracovie

La troisième édition des Jeux Européens, organisés l'an prochain à Cracovie, n'attribuera pas de médaille en gymnastique. European Gymnastics, la fédération européenne, a confirmé jeudi que le sport n'apparaîtra pas dans le programme car la Pologne n'a pas trouvé de site adéquat.

"Nous avons examiné différentes alternatives, mais nous n'avons pas trouvé de site adapté à la gymnastique", a déclaré le président d'European Gymnastics Farid Gayibov. "Nous savons tous que la gymnastique est un sport très diversifié et qu'elle est l'une des disciplines olympiques les plus populaires. Nous espérons que les Comités olympiques européens et les futurs hôtes envisageront de réintégrer la gymnastique au programme des Jeux Européens afin d'ajouter plus de valeur et de popularité à ces jeux multisports". Durant les précédents Jeux Européens, en 2019 à Minsk, Team Belgium avait décroché quatre médailles en gymnastique: l'or pour Nina Derwael à la poutre ainsi que deux médailles d'or et une d'argent en acrogym. (Belga)