Jupiler Pro League - OH Louvain prolonge son capitaine Mathieu Maertens jusqu'en 2026

OH Louvain a annoncé jeudi avoir prolongé son capitaine Mathieu Maertens, 27 ans, jusqu'en 2026.

Arrivé en 2017 du Cercle Bruges, Maertens a joué 156 matchs pour OHL au cours desquels il a inscrit 37 buts et délivré 16 passes décisives. "Ces belles statistiques n'ont pas échappé aux autres clubs non plus", a expliqué le club. "Entre autres, le Club de Bruges a montré un grand intérêt pour notre milieu de terrain offensif, mais cela n'a pas abouti à un transfert." À la fin de son contrat, Maertens aura joué neuf saisons pour l'OHL. "Je ne pense pas que beaucoup de joueurs restent aussi longtemps dans un même club, mais je me suis immédiatement senti chez moi à Louvain", a déclaré Maertens."C'est ma sixième saison et chaque année, je me sens de plus en plus comme un vrai Louvaniste. Le lien avec les fans se renforce également chaque année et cela me fait énormément plaisir." (Belga)